فيديو : سفير السعودية يُحرج حسن نصر الله

2019/12/13 | 21:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشر السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، تغريدة عبر “تويتر” تضمن رسالة موجهة لأمين عام حزب الله حسن نصر الله.مقطع الفيديو الذي بثه يحتوي على رسالة ، من مواطن قاطن في الضاحية الجنوبية في لبنان إلى “نصر الله”.وكتب السفير الأسبوعي: “تساؤلات حكيمة لأهل الحكمة اليمانية من مواطن عربي من الضاحية […]

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