مصدر يكشف لـ(الغد برس) سبب (وداع) صالح العراقي

2019/12/13 | 21:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن سبب اغلاق صفحة صالح محمد العراقي المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "منشور صالح العراقي الذي تضمن كلمة "وداعا" جاء بسبب اتفاق الكتل السياسية على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة".

يشار الى ان صفحة صالح العراقي نشرت قبل قليل منشورا تضمن "وداعا" فقط، ثم تم تغيير صورة الصفحة الشخصية لصالح العراقي، بصورة كتب عليها "مغلق".

وكان صالح العراقي قد اجاب اليوم على سؤال بشأن استقالة السوداني ن حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، تمهيدا لتوليه منصب رئاسة الحكومة، بـ"ما تعبر علينا كلاواتهم".

والتيار الصدري وتحالفه سائرون، من اشد المعارضين لتولي السوداني رئاسة الحكومة المقبلة.

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