2019/12/13 | 21:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاف السائحين يأتون الى جبل كورك

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