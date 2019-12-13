اللجنة القضائية بالكونغرس تصوت على توجيه اتهامين لترمب

2019/12/13 | 21:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوتت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، لمصلحة قرار يتضمن توجيه اتهامين للرئيس دونالد ترمب، يتعلقان بإساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونغرس.

وشهدت الجلسة الماراثونية التي استمرت لأربع عشرة ساعة، وبثت على الهواء، حول تجاوزات ترمب المفترضة في ملف سعيه للحصول على دعم سياسي من أوكرانيا، شهدت قرارا من رئيسها جيري نادلر، بتأجيل التصويت النهائي على مادتي العزل، لمنح أعضاء اللجنة مزيداً من الوقت للنظر في الأدلة التي تم تقديمها ضد الرئيس، فيما وجه نواب جمهوريون اتهامات لرئيس اللجنة نادلر بتجاهل مبادئ العدالة.

وجرى خلال الجلسة، تحديد يوم الجمعة المقبل، موعدا للتصويت على المادتين اللتين تم تحديدهما لعزل ترمب، وهما استغلال السلطة وعرقلة سير العدالة.

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