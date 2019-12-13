مصدر يكشف سبب (وداع) صالح العراقي المقرب من الصدر

2019/12/13 | 21:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن سبب اغلاق صفحة صالح محمد العراقي المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال المصدر” إن “منشور صالح العراقي الذي تضمن كلمة “وداعا” جاء […]

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