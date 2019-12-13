طفلة عمرها 5 سنوات تحملُ رضيعاً وتقطعُ به الثلوج

2019/12/13 | 21:44 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أيمي أورتيز

ترجمة : انيس الصفار

تقول السلطات في منطقة «يوكون فلاتس» بولاية ألاسكا إنَّ طفلة عمرها 5 سنوات، لا ترتدي سوى جوارب في قدميها وملابس خفيفة على جسمها، قد حملت رضيعاً عمره 18 شهراً وخرجت تسير به من المنزل في درجات حرارة دون الانجماد بعد أنْ اكتشفت أنهما بقيا وحدهما ثم انقطع التيار الكهربائي فجأة.



جاء في تصريح قسم خدمات الأمن العامة في ولاية ألاسكا أن الطفلة الأكبر سناً أحست بالخوف حين انقطع التيار الكهربائي يوم 3 تشرين الثاني فحملت الطفل الآخر الذي معها وسارت به الى أقرب منزل إليهما في قرية «فينيتي» على بعد نحو 800 متر.

كانت البرودة في ذلك اليوم 31 درجة تحت الصفر، كما يقول المسؤولون، لذلك أصيب الطفلان بإصابات مختلفة جراء البرد الشديد، ولكنَّ المتوقع أنْ يتعافى الاثنان من إصاباتهما تماماً، كما يقول «كين مارش» المتحدث باسم القسم.



لأجل الوصول الى ذلك المجتمع السكاني الصغير، الذي لا يقطنه سوى 166 شخصاً ويقع على مسافة تزيد على 240 كيلومتراً الى الشمال من «فيربانكس» في عمق الاسكا، تطلب الأمر من الشرطة استئجار طائرة خاصة.

يقول المتحدث: «استغرقت الرحلة ما بين 12 و 16 ساعة للوصول الى هناك ولكننا كنا مطمئنين الى أنَّ الطفلين في أيادٍ أمينة، وهذا من حسن حظهما، لأنَّ الجار الذي قصداه أدخلهما وقد تحدثنا معه».

أسفر التحقيق عن القبض على «جولييت بيتر»، 37 عاماً، ووجهت إليها تهمة تعريض سلامة طفلين قاصرين للخطر.



فقد كشف التحقيق أنَّ المرأة تركت الطفلين في المنزل وحيدين بلا شخص بالغ يتولى رعايتهما، ولم يتبين بعد إنْ كانت السيدة بيتر تمت بصلة أو قرابة للطفلين أو

إنْ كان الطفلان يمتان الى بعضهما بأية

صلة.

يقول مارش إنَّ المسؤولين يتحفظون في الكشف عن تفاصيل هذه العلاقات لأنَّ الضحيتين قاصران.

تشهد بلدة «فينيتي» ظروفاً مناخية

قاسية معظم أيام السنة، ولكنها تكون شديدة الوطأة في الشتاء بشكل

خاص.

فخلال الفترة ما بين شهري تشرين الثاني وآذار تهبط الحرارة اعتيادياً الى ما دون الصفر، تتخلل ذلك فترات تتدنى فيها الى ما بين 50 و60 درجة تحت الصفر.

قرية فينيتي في ألاسكا، قرية نائية تقع على مسافة 240 كيلومتراً الى الشمال من «فيربانكس».

عن صحيفة نيويورك تايمز

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