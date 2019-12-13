2019/12/13 | 21:44 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / محمد اسماعيل

استحدثت قناة «I news” برنامج “قرطاس” إعداد القاص والروائي خالد الوادي..



تقديم فاطمة الهذال..



إخراج فؤاد عبد الحمزة.

البرنامج يعنى بشؤون الفن عموماً، ويبث في الساعة الخامسة من عصر كل يوم جمعة.

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