تركيا وروسيا تقتربان من الاتفاق على دفعة ثانية من صواريخ إس400

2019/12/13 | 21:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير هيأة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، اليوم الجمعة: إن تركيا قد تستكمل بنود تسلم دفعة ثانية من أنظمة صواريخ إس-400 الروسية بحلول أبريل نيسان عندما تكون الدفعة الأولى مستعدة للتشغيل.

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