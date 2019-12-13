الداخلية تكشف اخر المستجدات بشأن حادثة الوثبة

2019/12/13 | 21:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية، الجمعة، أخر المستجدات بشأن حادثة اغتيال الشاب المغدور في ساحة الوثبة.وقال المتحدث باسم الداخلية، خالد المحنا، في تصريح متلفز تابعته “تسريبات نيوز”إن “التحقيقات لا تزال جارية، […]

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