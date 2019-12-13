2019/12/13 | 21:48 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في بيجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/13 | 21:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في بيجي) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).