صالح محمد العراقي يغلق صفحته

2019/12/13 | 21:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ألمحت صورتان الى غلق حساب صفحة[محمد صالح العراقي] المقرب لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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