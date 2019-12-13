التخطيط تدرج مشاريع النجف لعام 2014 ضمن مشاريع 2019

2019/12/13 | 21:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري، حصول موافقة وزارة التخطيط على المضي باجراءات التعاقد لعدد من مشاريع المحافظة المهمة والتي سبق وان تم ادراجها ضمن خطة عام ٢٠١٤ والتي توقفت نتيجة لعدم اقرار قانون الموازنة العامة في وقتها.

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