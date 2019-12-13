2019/12/13 | 21:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الجمعة عن القائها القبض على "ارهابي" حاول الهرب من مدينة الموصل الى اقليم كردستان .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط تهريب ارهابي من الموصل الى الإقليم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط تهريب ارهابي من الموصل الى الإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).