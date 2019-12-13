شركة روسية تطور بندقية منافسة لـ “إم-16”

2019/12/13 | 21:51 - المصدر: العهد نيوز

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تعمل شركة “برومتيخنولوغيا” الروسية حاليا على تطوير بندقية منافسة لبنادق AR-15 المعروفة بـ”إم-16″ في النسخ العسكرية منها.

وتبعا للخدمة الصحفية للشركة فإن” البندقية التي

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