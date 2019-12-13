غوغل تطلق خاصية للتخلص من الرسائل المشبوهة

2019/12/13 | 21:51 - المصدر: العهد نيوز

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أعلنت شركة غوغل عن إطلاق ميزتين جديدتين لتطبيق الرسائل الخاص بها على نظام أندرويد، لمساعدة المستخدمين على التخلص من الإزعاج، والتحقق من أن

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