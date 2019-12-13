برهان المعموري يدعو الجيش العراقي الى تأمين التظاهرات بالتعاون مع أصحاب القبعات الزرقاء

2019/12/13 | 21:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تحالف سائرون، برهان المعموري، الجيش العراقي الى تأمين التظاهرات بالتعاون مع أصحاب القبعات الزرقاء.

وكتب المعموري في تغريدة له على توتير، ان هناك جهات تريد الإساءة الى سمعة التظاهرات، من خلال محاولات حرفها عن مسارها السلمي، مضيفا ان ما جرى في ساحة الوثبة، من فعل شائن استنكره المتظاهرون قبل غيرهم.

وتابع المعموري ان الوقت قد حان، لفسح المجال امام الجيش العراقي البطل لتأمين سلمية التظاهرات، بالتعاون مع أصحاب القبعات الزرقاء.

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