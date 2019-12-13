المتحدث باسم الداخلية: اغتيال الناشط علي اللامي ’’ثأر عشائري’’ لا علاقة له بالتظاهرات

2019/12/13 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد خالد المحنا، اليوم الجمعة، ان حادثة اغتيال الناشط المدني علي اللامي، هو حادث جنائي ليس له علاقة بالتظاهرات، مشيرا الى انها هناك الكثير من حوادث الخطف والقتل تسجل على انها نتيجة التظاهرات، وبعد التحقيقات تكتشف بانها ’’جنائية’’.

وفي مداخلة هاتفية في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، بين العميد المحنا، ان "التحقيقات مستمرة بخصوص ما وقع في ساحة الخلاني وجسر السنك في السادس من شهر كانون الأول الجاري"، مشيرا الى ان ’’قيادة عمليات بغداد هي من تتولى ملف التحقيق بهذا الامر".

وبخصوص حملة الاعتقالات والاغتيالات التي طالت عدد من الناشطين المدنيين والمتظاهرين، قال المحنا ان "القوات الأمنية لم تنفذ أي أوامر قبض بحق المتظاهرين لانه لايوجد أي سند قانوني يتيح اعتقال المتظاهرين بل على العكس، فأن القانون ينص على حماية المتظاهرين وتأمين ساحات الاحتجاج".

وتابع ان "هناك الكثير من حالات الخطف والاغتيال سجلت على انها سياسية، تخص التظاهرات وعند التحقيق تبين ان هذه الحالات هي حالات جنائية، مثل حادثة قتل الناشط المدني علي نجم اللامي الذي كشفت التحقيقات انه قتل نتيجة ثأر عشائري دون ان يكون لحادث اغتياله علاقة بمشاركته بالتظاهرات".

وأضاف ان "وزير الداخلية وقبل أيام قام بتكريم عدد من المحققين الذين كشفوا أماكن تواجد عدد من المختطفين، كخطوة تحفيزية على اكمال التحقيقات على اتم وجه لكشف ملابسات حوادث الاختطاف التي تحصل في عموم مناطق البلاد".

بغداد اليوم _ البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، اليوم الجمعة، بالقبض على متهم فتح النار على منتسبي المرور، وسط المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة امنية من شرطة مركز المعقل، القت القبض اليوم متهم قام بإطلاق النار ع

بغداد اليوم-بغداد

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا، الجمعة (13 كانون الأول 2019)، أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن جريمة حادثة الوثبة، مشيراً الى أنه "لم يتم تسليم او استلام اي متهم بجريمة الوثبة".

وقال المحنا في تصري

بغداد اليوم – البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الجمعة (13 كانون الأول 2019)، بإلقاء القبض على عصابة مختصة بسرقة في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "شرطة محافظة البصرة، القت القبض على عصابة مختصة بسرقة ح

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