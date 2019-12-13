"الحكمة" العراقية ترجح تمرير قانون الانتخابات الاثنين المقبل

2019/12/13 | 21:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل اللجنة القانونية داخل مجلس النواب العراقي، على تعديل بعض الصياغات ضمن مواد قانون الانتخابات الجديد، التي جرى الاتفاق بين الكتل السياسية، على تغي...

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