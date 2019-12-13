منظمة تقيم دورة تدريبية في مجال تحويل النزاع وبناء السلام في محافظة دهوك

2019/12/13 | 21:57 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين اختتمت منظمة هيومانيتي للنشاطات المدنية في مجمع خانك ومجمع شاريا ومخيم شاريا دورة تدريبية في مجال تحويل النزاع وبناء السلام ضمن مشروع “التدريب في مهارات تحويل النزاع وبناء السلام” الذي تنفذه منظمة الاتحاد اللوثري العالمي، عبر المدربين التابعين لبرنامجها عن السلام الذين تلقوا تدريب مكثف عن كيفية إعطاء تدريب …

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