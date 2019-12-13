الأولمبي يسعى للتأقلم في تايلند قبل انطلاق نهائيات آسيا

2019/12/13 | 22:16 - المصدر: الصباح

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بغداد / متابعة الصباح

يواصلُ المنتخب الاولمبي استعداداته في معسكره التدريبي بالامارات، استعداداً لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً في تايلند 2020 ، اذ من المؤمل ان يخوض لقاءين تجريبيين مع الامارات واوزبكستان .

الاولمبي دخل المعسكر منذ خمسة ايام، حيث اعلن المدرب عبد الغني شهد قائمة اولية ضمت 33 لاعباً، يتم تقليصها في ما بعد الى 23 قبيل انطلاق البطولة.

وسيتوجه الاولمبي الى تايلند في الـ29 من شهر كانون الاول الجاري، اي قبل 9 ايام من انطلاق البطولة، من اجل التأقلم على اجواء البطولة.

يذكر أن قرعة بطولة اسيا للمنتخبات الاولمبية وضعت منتخبنا الى جانب منتخبات «استراليا - تايلند - البحرين» على ان تفتتح منافسات البطولة في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل .

على صعيد متصل فاتح الاتحاد العراقي نظيره الدولي من اجل استحصال موافقة اللعب للمنتخبات الوطنية للاعب العراقي لؤي العاني الذي يحمل الجنسية والجواز العراقي ، ويلعب محترفا في الاندية المغربية، ويأتي هذا الاجراء بحسب مصادر من الاتحاد الى عدم مبالاة الاتحاد المغربي في رده على مطالباتنا ومناشداتنا بشأن الموافقة على تسريح اللاعب والمشاركة مع المنتخب الاولمبي، لاسيما وان العاني يرغب في تمثيل منتخب بلده وقد شارك في وقت سابق معه في عدد من المباريات التجريبية مع نظيره البحريني في المنامة وايضا في مناسبات اخرى .

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