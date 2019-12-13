الصقور يعلن جاهزيته لمواجهة مولودية الجزائري الاثنين

2019/12/13 | 22:16 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

من المؤملِ أن يكون فريق القوة الجوية بكرة القدم قد وصل إلى الجزائر امس قادما من تونس الذي دخل معسكرا فيها استعدادا لمباراته امام مولودية الجزائر التي تجري الإثنين المقبل ضمن إياب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للاندية العربية الابطال.

ودخل الصقور بمعسكر تدريبي في تونس لمدة خمسة أيام خاض خلاله مباراتين وديتين تمكن فيها من التغلب على الوادي الإفريقي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين،بينما فاز اليوم على بن عروس التونسي برباعية نظيفة سجلت الأهداف عن طريق ايمن حسين هدفين ومحمد قاسم ماجد والعائد من الاصابة علي حصني.

وأكد المدرب المساعد لؤي صلاح في تصريحات اعلامية أن الجهاز الفني واللاعبين استفادوا كثيرا من هذا المعسكر وذلك من خلال تاقلمهم للأجواء القريبة على الجزائر، فضلا عن الوقوف على جاهزية اللاعبين والتشكيلة المثالية التي تمثل الصقور في اللقاء الحاسم أمام مولودية الجزائر ، مشيرا إلى أن الجميع مصصمون على الخروج بنتيجة ايجابية والتواجد في دور الثمانية على الرغم من قوة الفريق الجزائري.

يذكر ان مباراة الذهاب انتهت بالتعادل من دون أهداف والتي اقيمت في ملعب فرانسوا حريري بمدينة اربيل .

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