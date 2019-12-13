الجزائر: الصندوق أفرز عبد المجيد تبون

2019/12/13 | 22:20 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نبدأ هذه الحلقة من "أسبوع في العالم" بالانتخابات الرئاسية في الجزائر.



الأرقام الرسمية تحدثت عن 40 في المئة من نسبة المشاركة والاستحقاق فاز فيه رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، فوز منذ الدورة الأولى ب58 في المئة.



نتحدث عن الإضرابات والاحتجاجات المستمرة في فرنسا رفضا لإصلاح نظام التقاعد.



ننهي بالعراق واستمرار الاحتجاجات وإدانة المرجعية لعمليات الخطف والقتل التي طالت المتظاهرين بانتظار تعيين رئيس وزراء جديد خلفا لعادل عبد المهدي.

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