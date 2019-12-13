2019/12/13 | 22:22 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} نفى مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، زيادة نسبة الفائدة عند منح السلف للموظفين والمتقاعدين، مشيراً إلى شائعة عن وصول نسب فوائد بعض القروض إلى 50 بالمئة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يرد على أنباء زيادة فائدته 50%) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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