الكويت تجدد دعوتها لمواطنيها بعدم السفر الى العراق ومغادرة المتواجدين فيه

2019/12/13 | 22:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الكويت

جددت سفارة الكویت لدى بغداد، يوم الجمعة، دعوتها لمواطنيها بعدم السفر الى العراق في الوقت الراهن، ومغادرة المتواجدين فورا وذلك "حفاظا على

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