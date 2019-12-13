الداخلية تنفي اقتحام دار المجني عليه في الوثبة من قبل قوة رسمية

2019/12/13 | 22:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغعداد

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، اليوم الجمعة، اقتحام منزل المجني عليه في الوثبة من قبل ’’قوة رسمية".

وقال المحنا في تصريح متلفز

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