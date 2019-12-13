مقتل شاب بهجوم مسلح وسط البصرة

2019/12/13 | 22:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الجمعة، بأن هجوما مسلحا انهى حياة مواطن وسط المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "مجهولين يستقلون عجلة صالون أطلقوا النار بكثافة على شاب في الثلاثينات من عمره وسط البصرة، فقتل على الفور".

وبين المصدر، أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما طوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

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