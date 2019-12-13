الاعلان عن نجاح زراعة محصول قصب السكر في ذي قار دعما للمنتج الوطني

2019/12/13 | 22:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت كلية الزراعة والأهوار التابعة لجامعة ذي قار، اليوم الجمعة، عن نجاح زراعة محصول قصب السكر في المحافظة.

وقال عميد الكلية، الدكتور مؤيد شاكر علي لـ"الغد برس"، أن كليته "نجحت بزراعة محصول قصب السكر في المحافظة ضمن مشروع الحاضنة التكنلوجية الموسومة (صناعة السكر والوقود الحيوي والصناعات الثانوية من قصب السكر ) التابع الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم الانتاج الوطني".

وبين، أن "كلية الزراعة والأهوار في المحافظة دخلت إلى المشروع عن طريق التنسيق بينها وبين كلية الزراعة بجامعة ديالى، المسؤول عن المشروع في العراق "، مشيرا إلى أن"الكلية بادرت إلى تشكيل لجنة عليا برئاسته لإدارة عمل المشروع".

وأضاف، أن "اللجنة بادرت بزراعة محصول قصب السكر بعد ان تم تهيئة ارض الزراعة وبواقع ٣٠٠ متر مربع لتجربة نجاح المحصول وزرع أربعة أصناف من المحصول بتاريخ في نهاية ايلول الماضي وبعد اقل من ١٠ ايّام قد نبت المحصول".

وتابع، أن "عدد المناطق المزروعة بهذا المحصول بلغ ١٥ منطقة على عموم العراق وفي اكثر من ٦ محافظات لأجل انتاج السكر والعلف الحيواني فضلا عن الوقود الحيوي".

‏ ‏واوضح علي، انه "كان من المفترض عقد المؤتمر الثاني لقصب السكر في وزارة التعليم العالي مطلع هذا الشهر لكن تم تأجيله الى إشعار اخر نتيجة للظروف التي يمر بها البلد".

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