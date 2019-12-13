واسط تحقق الاكتفاء الذاتي بإنتاج الأسماك

2019/12/13 | 22:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت / حسن شهيد العزاوي

كشفتْ مديرية زراعة واسط عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج الاسماك بجميع انواعها وتصدير

الفائض للمحافظات.



وقال مدير زراعة واسط اركان مريوش لـ»الصباح»: ان المحافظة تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج الاسماك بجميع انواعها ما اسهم بانخفاض اسعارها وجعلها في متناول جميع الأسر، فضلا عن بيع الفائض منها الى المحافظات الاخرى التي تعاني من شح

في انتاج الاسماك.

واوضح ان انتعاش المساحات المائية وزيادة اعداد احواض تربية الاسماك العائمة والثابتة، فضلا عن التسهيلات والقروض الممنوحة لأصحاب حقول التربية كانت السبب الرئيس في زيادة انتاج الاسماك والتي وصلت الى ثلاثة آلاف دينار

للكيلوغرام الواحد. واضاف مريوش ان الحكومة اطلقت خلال الاعوام الماضية قروضا واسعة لمربي الاسماك في المحافظة، الامر الذي شجع على فتح احواض جديدة، منوها بتسجيل الدائرة 4 آلاف إجازة متنوعة في تربية الاسماك وتصدر المحافظة في الانتاج.



من جهته، افاد مدير اعلام زراعة واسط علي المرشد لـ»الصباح» بأن الملاكات العاملة في المديرية انتهت من نصب 23 حوضا مشبكا لتربية الاسماك في نهر دجلة ضمن مشروع تربية الاسماك في الاقفاص الذي اطلقته الهيئة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة، منبها على ان هذا المشروع يعد الاول من نوعه في المحافظات من حيث الجدوى الاقتصادية المعتمدة في تنفيذه، ويساعد على تقليص الأيدي العاملة والمعدات المستعملة في احواض تربية الاسماك

المعتمدة حاليا.



وبين ان الاعمال التحضيرية للمشروع انتهت بعد ان تمت تهيئة الارض داخل حوض النهر وجلب الاصبعيات من مفقس الصويرة وتوفير اللوازم الاخرى التي يحتاجها حقل تربية الاسماك، لافتا الى ان الدائرة اخذت بنظر الاعتبار احتمالية انخفاض انسيابية مياه نهر دجلة لذلك تم الاعتماد على نصب الاحواض في منخفضات مائية تقع في الجزء الغربي من نهر دجلة من اجل توفير المياه للأحواض

بصورة مستمرة.

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