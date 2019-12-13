الداخلية تنفي استلام أيّ متّهمٍ بجريمة الوثبة

2019/12/13 | 22:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، استلام أيّ مُتّهمٍ بجريمة #ساحة_الوثبة التي وقعت أمس الخميس.وقال المُتحدّث باسم الداخلية العميد “خالد المحنا” «إن الإجراءات التحقيقية مستمرة حتى […]

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