حسن خليل غريب - المنهج الفقهي لنظام ولاية الفقيه في قمع الانتفاضات الشعبية

2019/12/13 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب منقول عن النشرة الإعلامية التي تصدر عن المنبر الثقافي العربي الدوليالعدد الرقم 11 تاريخ 13/ 12/ 2019في شهر واحد، هو شهر تشرين الأول من العام 2019، تلاقت ثلاثة مظاهر ثورية في العراق ومن بعده لبنان، وكانت خاتمتهما الثالثة في إيران.الأمر الذي أقلق نظام ولاية الفقيه في إيران لتأثيرها المباشر على وجوده.ولذلك عمل على سحقها بأقسى وسائل الوحشية.وإذا كان ما حصل في إيران يخص الشعب الإيراني، و......

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