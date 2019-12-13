توقع مثير لسن إعتزال ميسي

2019/12/13 | 22:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تحدث سيسك فابريجاس، نجم موناكو، ولاعب برشلونة السابق، عن مستقبل صديقه المقرب ليونيل ميسي.

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