إحباط محاولة تهريب 4 عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر

2019/12/13 | 22:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، إحباط محاولة تهريب 4 عجلات دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

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