المنافذ تحبط عملية تهريب 4 عجلات دون الموديل في ام قصر الشماليَ

2019/12/13 | 22:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب 4 عجلات دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان

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