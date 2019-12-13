اكتشاف مقبرة جديدة لشهداء الانتفاضة الشعبانية شمالي النجف الاشرف

2019/12/13 | 22:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - النجف

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الجمعة، العثور على مقبرتين جديدين شمال المحافظ تعود الى فترة الانتفاضة الشعبانية.

وقال الياسري في بيان حصلت

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