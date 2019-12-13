المنافذ الحدودية تعلن إحباط محاولة تهريب 4 عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر

2019/12/13 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب 4 عجلات دون الموديل في منفذ ميناء...





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