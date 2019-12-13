2019/12/13 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم
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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب 4 عجلات دون الموديل في منفذ ميناء...
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المنافذ الحدودية تعلن إحباط محاولة تهريب 4 عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم ـ بغداد
أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن إحباط محاولة تهريب 4 عجلات دون الموديل في منفذ ميناء...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المنافذ الحدودية تعلن إحباط محاولة تهريب 4 عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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