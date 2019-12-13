2019/12/13 | 23:07 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلفزيون الناصرية: الغاء جميع المعاملات التي تم تقديمها لاقسام التربية في وقت سابق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/13 | 23:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلفزيون الناصرية: الغاء جميع المعاملات التي تم تقديمها لاقسام التربية في وقت سابق) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تلفزيون الناصرية: الغاء جميع المعاملات التي تم تقديمها لاقسام التربية في وقت سابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).