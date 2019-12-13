2019/12/13 | 23:08 - المصدر: السومرية نيوز

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بالصور..



نجاة نجل المتحدث باسم الصدر من محاولة اغتيال

يتبع..

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