2019/12/13 | 23:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعرض نجل القاضي جعفر الموسوي المتحدث السياسي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء اليوم الجمعة الى محاولة اغتيال.

وقال مصدر امني مسؤول لشفق نيوز، ان مسلحين مجهولين امطروا السيارة التي كان يستقلها نجل الموسوي في احدى مناطق العاصمة بغداد ليصاب على اثرها بجروح.

من جهته اكد مصدر في التيار الصدري نجاة نجل الموسوي من محاولة الاغتيال قائلا: "قد تعرض الى اصابة طفيفة، وهو الان يتماثل للشفاء في المستشفى وحالته مستقرة ولا تستدعي للقلق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض نجل المتحدث السياسي باسم الصدر الى محاولة اغتيال) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض نجل المتحدث السياسي باسم الصدر الى محاولة اغتيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).