القانونية النيابية لـ واع: رئيس الجمهورية قد يقوم بمقام رئيس الوزراء

2019/12/13 | 23:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي، اليوم الجمعة، أن قيام رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء هو السيناريو الذي ستمضي به البلاد في حال إنقضاء المدة الدستورية يوم غد من دون تكليف رئيس الجمهورية لمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

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