المرور تلغي أجور الخدمة

2019/12/13 | 23:20 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه حسين

الغت مديرية المرور العامة استيفاء اجور الخدمة الواردة في قانون المرور، في الوقت الذي قررت فيه تقليص ساعات الدوام الرسمي في مواقع تسجيل المركبات واصدار اجازات السياقة التابعة لها في عموم مناطق البلاد.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية التابعة الى وزارة الداخلية العميد عمار وليد الخياط بتصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان قرار المديرية في الغاء عملية استيفاء اجور الخدمة الواردة في قانون المرور من المراجعين، جاء كونه لا يجوز قانونا استيفاء رسمين على المعاملة نفسها، مشيرا الى ان المديرية تسعى من خلال هذا الاجراء الى التخفيف ماديا عن كاهل المراجعين.

وبين ان المديرية قررت ايضا استيفاء نصف مبلغ الغرامة المسجلة من المواطن في حال تمكنه من دفعها خلال مدة لاتزيد عن الـ 72 ساعة فقط.

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