قرب تشريع قانون جديد للاتحادات الرياضية

2019/12/13 | 23:20 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أكد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية رعد حمودي اهمية نبذ الخلافات بين ابناء الوسط الرياضي والعمل بيد واحدة في المرحلة المقبلة من اجل تطوير رياضة الانجاز العالي والارتقاء بها الى الافضل والعمل على تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة، جاء ذلك خلال الجلسة التداولية التي نظمتها اللجنة الاولمبية مع الاتحادات الوطنية الخميس الماضي في فندق بابل.

واكد الكابتن رعد حمودي خلال حديثه ان الفترة القليلة المقبلة ستشهد تشريع قانون جديد للاتحادات الرياضية، لذلك ستكون هناك اجتماعات دورية مثمرة بغية ان يكون القانون فعالا ويلبي طموحات الرياضيين ويحمي الاتحادات ككيانات مستقلة اداريا وماليا.

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