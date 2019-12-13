عامل نظافة يعثر على “قيء حوتٍ”.. قيمته بآلاف الدولارات! (صور)

2019/12/13 | 23:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثناء قيامه بتمشيط شاطئ بحثاً عن قمامة قابلة للتدوير من أجل بيعها، عثر عامل نظافة تايلاندي على كتلة غريبة كبيرة الحجم نسبياً، تبيّن له لاحقاً أنّها عبارة عن “قيء حوت”، والمفاجأة أنّ هذه الكتلة باهظة الثّمن.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد عثر العامل، سوراشيت تشانتشو، على كتلة غريبة بالمقارنة مع النفايات التي توجد في عادة في تلك المنطقة، وكانت تزن نحو 17 كلغ.

وحمل سوراشيت الكتلة إلى منزله وأجرى مع أصدقائه اختباراً بسيطاً لها عن طريق حمل ولاعة سجائر، وسرعان ما ذابت وانبعثت منها رائحة مسكٍ لطيفة.

وعندها أدرك سوراشيت أنّ الكتلة مصدرها على الأرجح حوت “العنبر”، وأنّ الكتلة ما هي إلا “قيء الحوت”.

ويعتقد أنّ العنبر يتشكّل في المسالك الهضمية للحوت العملاق، وهي مادة مرتفعة السعر تدخل في صناعة العطور.

ويمكن بيع أفضل أنواع العنبر بسعر يصل إلى 20 ألف دولار لكل نصف كلغ من هذه المادّة، الأمر الذي يعني أن قيمة ما عثر عليه سوراشيت تزيد على 714 ألف دولار.

يشار إلى أن متوسّط الأجر السنوي في تايلاند هو 8000 دولار، وبالتالي فإن هذا “القيء” الثمين، سيغيّر مجرى حياة سوراشيت.

وقال سوراشيت، الذي بدا مذهولاً ممّا عثر عليه: “عندما كنت أبحث عن نفايات قابلة للتدوير على الشاطئ، رأيت القطعة عند صخرة قرب الساحل، ومياه البحر تغسلها..



اعتقدت أنّ الأمر يبدو كـ”قيء حوت”، لكنّني أحتاج إلى شخص يعرف ذلك ليتحقق منه”.

ويقول الخبراء إنّ الكتل تطفو في بعض الأحيان في المحيط لأكثر من 100 عام بعد تشكلها في القناة الصفراوية لحوت العنبر، وتكون على شكل سائل قبل أن تتحول إلى مادة صلبة في المحيط على مدى سنوات عديدة.

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