صفحة صالح محمد العراقي توقف نشاطها على فيسبوك

2019/12/13 | 23:23 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- علقت صفحة (صالح محمد العراقي)، المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، نشاطاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.ونشر العراقي على صفحته، منشوراً جاء فيه وداعاً، فيما اعقب منشوره بصورة على صفحته الشخصية الأخرى حملت مفردة مغلق، في إشارة على توقف نشاطه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وتولت صفحة صالح محمد العراقي طيلة ...

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