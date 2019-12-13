2019/12/13 | 23:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - انقرة

أفادت وكالة "رويترز"، بأن "الخارجية التركية استدعت السفير الأميركي بأنقرة، الجمعة، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ على قرار يتعلق بإبادة الأرمن.

وقال وزير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقرة تستدعي سفير واشنطن لديها وتسلمه مذكرة احتجاج على خلفية قرار مجلس الشيوخ الامريكي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقرة تستدعي سفير واشنطن لديها وتسلمه مذكرة احتجاج على خلفية قرار مجلس الشيوخ الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).