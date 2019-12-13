عمليات البصرة تنفي ضبط صهاريج تحمل أسلحة في المحافظة

2019/12/13 | 23:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

نفى مصدر مسؤول في قيادة عمليات البصرة، اليوم الجمعة، ضبط صهاريج تحمل أسلحة في منطقة الشعيبة بقضاء الزبير.

واضاف المصدر في تصريح لـ"العهد نيوز"

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