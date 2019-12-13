سهيل قبلان - آن أوان نبذها

2019/12/13 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان تردد الشبابة الريفيةعند الأصيل أغنيات نغمة الندىواغنيات النسمة الوعريةعابقة باطيب الشذىبنكهة الزعتر والرمان والعنببنكهة الثرىوالتين والقصبوالتوت والتفاح والكرزممزوجةبنغمة الهديل والحفيفبهمسة الخرير في الوديانبضربة المنكوش للتراببنهرة الفلاح للحصانيحرث ارضهليقتل الأعشاب والقتادبهم......

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