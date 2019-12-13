القضاء يُصدر مذكرات قبض بحق 14 مُتّهماً بقتل العلياوي وشقيقه

2019/12/13 | 23:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أصدرت محكمة التحقيق المركزية، اليوم الجمعة، مذكرات قبض بحق 14 متهماً بقتل مدير مكتب عصائب أهل الحق في #ميسان، وسام العلياوي وشقيقه.وشملت مذكرات القبض كل من […]

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