بالصور .. تعرض نجل المتحدث السياسي باسم الصدر لمحاولة اغتيال واصابته بـ 14 إطلاقة

2019/12/13 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بتعرض نجل المتحدث السياسي باسم زعيم التيار الصدري، الى محاولة اغتيال، فيما اشار الى أنه اصيب بـ14 اطلاقة.وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "نجل القاضي جعفر الموسوي، المتحدث السياسي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد تعرض الى محاولة اغتيال، واصيب بـ14 اطلاقة نارية".واضاف أن "نجل الموسوي، يرقد الان في المستشفى لتلقي العلاج".

بغداد اليوم - بغداد

نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، الجمعة، اقتحام منزل المجني عليه في الوثبة من قبل ’’قوة رسمية’’.

وقال المحنا في مداخلة هاتفية في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شا

بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد خالد المحنا، اليوم الجمعة، ان حادثة اغتيال الناشط المدني علي اللامي، هو حادث جنائي ليس له علاقة بالتظاهرات، مشيرا الى انها هناك الكثير من حوادث الخطف والقتل تسجل على انها نتيجة التظ

بغداد اليوم _ البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، اليوم الجمعة، بالقبض على متهم فتح النار على منتسبي المرور، وسط المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة امنية من شرطة مركز المعقل، القت القبض اليوم متهم قام بإطلاق النار ع

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