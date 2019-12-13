هل تسعى اميركا لافتعال حرب اهلية في العراق؟

2019/12/13 | 23:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي اليوم الجمعة مهدي تقي، في تصريح صحفي، من ان "التدخل الاميركي يستهدف افتعال حرب اهلية في العراق"....

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