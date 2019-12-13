صور : ذي قار تشيع 7 شهداء قضوا بهجوم ارهابي في سامراء


صور : ذي قار تشيع 7 شهداء قضوا بهجوم ارهابي في سامراء
2019/12/13 | 23:33 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ( المستقلة ) حيدر  المشرف شيعت محافظة ذي قار ، صباح اليوم الجمعة ، سبعة شهداء من سرايا السلام قضوا مساء امس في هجوم انتحاري استهدف لواء 313 حشد شعبي في سامراء .

وجابت جثامين الشهداء مدينة الناصرية وساحة الحبوبي بمشاركة الاف المشيعين من ابناء المحافظة .

وكانت خلية الاعلام الامني قد اعلنت مساء امس […]

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